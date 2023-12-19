"Doktor Barbie'ler" topuklu ayakkabı giymemeli ve saçları salık olmamalı

Barbie, her duruma ve mesleğe uygun giyinen konsept oyuncak bebekleri ile ünlü. Ancak yapılan araştırmaya göre sıklıkla steteskop takarken görülen tıp ve bilim insanı Barbie'lerin katı kuralları hiçe saydığı ortaya çıktı. Bu Barbie'ler uzun saçları salık şekilde doktorluk yapıyor ve yüksek topuklu ayakkabılarla geziyor.



Araştırma Barbie bilim insanı ve tıp doktorları tasvirlerinin gerçeğe ne kadar sadık olduğunu test etmek istedi.



ABD'deki Indiana Üniversitesi'nden Araştırmacı Katherine Klamer, Barbie bebeklerin çalıştığı tıbbi ve bilimsel alan türlerini belirlemek için yola çıktı.



Bu alanlarda çalışan konsept bebekler diğer kariyer bebekleriyle karşılaştırıldı. Klinik ve laboratuvar güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadıkları belirlendi.



Araştırma kapsamında 53 doktor, 10 bilim insanı, 2 bilim eğitimcisi, 15 hemşire, 11 diş hekimi ve bir sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 92 Barbie markalı kariyer bebeği analiz edildi.



Oyuncakların temsil ettiği kariyerler; kıyafetlerin, aksesuarların ve ambalajların görsel olarak analiz edilmesiyle belirlendi.

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Barbie markalı tıbbi profesyonel oyuncak bebekler yüzde 66 oranla çocukları tedavi ediyor. Yalnızca üç oyuncak bebek yüzde 4 oranıyla yetişkin hastalarla çalışırken tasvir ediliyor.



Üç göz doktoru bebeği dışında, Barbie markalı doktor bebeklerinin genelde hiçbir uzmanlığı yok ya da alt uzmanlığı olmayan çocuk doktorları.



Barbie markalı bebekler genellikle laboratuvar önlükleri, mikroskoplar, steteskoplar ve gözlükler gibi eşyalarla birlikte paketleniyor. Ancak hiçbir oyuncak bebek kendi alanlarındaki profesyonel güvenlik standartlarını tam olarak karşılamıyor.



Barbie markalı doktor bebeklerinin yüzde 98'inde steteskop bulunurken, yalnızca yüzde 4'ünde yüz maskesi var ve hiçbirinde tek kullanımlık eldiven yok.

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Bu kadın tıp uzmanı ve bilim insanı oyuncak bebeklerin üçte ikisinden fazlasının saçları açık. Güvenlik nedenleriyle aktif olarak yasak olan ortamlarda bile yarısından fazlası yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor.



Bu oyuncak bebekler yarının tıpçılarına ve bilim insanlarına ilham veriyor. Uzmanlar tüm oyuncak şirketlerini daha iyi, daha doğru ve mesleki açıdan çeşitlilik gösteren tıp uzmanı ve bilim insanı oyuncak bebekler üretmeye çağırıyor.



Harvard Tıp Fakültesi'nden Sareh Parangi, Barbie'nin travma veya beyin cerrahisine yönelmesi gerektiğini önerirken "Güvenlik modadan önce gelir." ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin