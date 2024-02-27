Doktordan tıp fakültesine 1 milyar dolar bağış! Tüm öğrenciler ücretsiz okuyacak

ABD'nin New York şehrindeki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesörlük yapan bir doktor akademisyenlik yaptığı okula bir milyar dolar değerinde bağışta bulundu.
Emeritüs Profesör Dr. Ruth Gottesman'ın açıklaması ve öğrencilerin sevinci kameralara da yansıdı.
Profesör sosyal medyada paylaştığı videoda, "Bu yılın Ağustos ayından itibaren Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin ücretsiz olacağını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.
Profesörün bağışladığı 1 milyar dolar güncel olarak 31 milyar Türk lirasına karşılık geliyor.
BİR OKULA YAPILAN EN BÜYÜK BAĞIŞ
Bağış dünyada herhangi bir okula yapılan en büyük bağışlardan biri olarak kayıtlara geçti.
93 yaşındaki Profesör, 2 yıl önce vefat eden eşinden büyük bir miras kaldığını ve bununla öğrencilere yardım etmek istediğini söyledi.
Gottesman'ın eşi 2022'de 96 yaşında öldüğünde, ona "doğru olduğunu düşündüğün her şeyi yap" talimatı içeren oldukça büyük bir hisse senedi portföyü bıraktı.
Tıp fakültesinde 56 yıl önce çalışmaya başlayan pediatri uzmanı Dr. Gottesman'ın bağışı sayesinde Albert Einstein Tıp Fakültesinde öğrencilerin ödediği yıllık 59 bin dolarlık harç ücreti sıfırlanmış oldu.
Gottesman, Einstein'da öğretmenlik yaparken, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yeni teşhis yöntemleri ve tedaviler geliştirdi. Ayrıca yetişkinlere yönelik bir okuryazarlık programı yürüttü.
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