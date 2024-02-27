Doktordan tıp fakültesine 1 milyar dolar bağış! Tüm öğrenciler ücretsiz okuyacak

ABD'nin New York şehrindeki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesörlük yapan bir doktor akademisyenlik yaptığı okula bir milyar dolar değerinde bağışta bulundu.



Emeritüs Profesör Dr. Ruth Gottesman'ın açıklaması ve öğrencilerin sevinci kameralara da yansıdı.

Profesör sosyal medyada paylaştığı videoda, "Bu yılın Ağustos ayından itibaren Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin ücretsiz olacağını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.



Profesörün bağışladığı 1 milyar dolar güncel olarak 31 milyar Türk lirasına karşılık geliyor.