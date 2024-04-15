Donald Trump'ın "sus payı" davası başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'la ilgili ceza davası eski başkanın mahkemeye ulaşması ile bugün başladı. Ülke tarihinde ilk kez eski bir başkan, ceza mahkemesinde yargılanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Donald Trump'ın "sus payı" davası başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York City'deki Trump Tower'ın önünde sus davasından hemen önce kalabalığa el sallıyor.

'ın, tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacağı dava bugün New York’ta başladı. Eski ABD Başkanı Trump ve ekibi, Manhattan Mahkemesine ulaştı.

Mahkemeye ulaşan Trump, kendisine karşı açılan ceza davasını "hakaret" olarak tanımladı.

"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Bu suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.

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"SİYASİ CADI AVI"

Savcılar, Trump’ın "sus payı" ödemesini federal seçim yasasının ihlali olarak görüyor.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump ise davayı "siyasi cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın eski Başkan olması nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti.

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DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Donald Trump'ın yargılama sonucu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere aday olan Trump, bu tarihi dava nedeniyle seçimden önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

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