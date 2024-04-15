Donald Trump'ın "sus payı" davası başladı

Donald Trump'ın, ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacağı dava bugün New York’ta başladı. Eski ABD Başkanı Trump ve ekibi, Manhattan Ceza Mahkemesine ulaştı.

Mahkemeye ulaşan Trump, kendisine karşı açılan ceza davasını "hakaret" olarak tanımladı.



"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.



Bu suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.