Donald Trump, ABD'yi faşistlikle suçladı

Trump, jürinin kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Eski ABD Başkanı, mahkemenin kararıyla ilgili "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." dedi.



Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığını iddia eden Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi (Joe) Biden ve belki de onun adamları tarafından yapılıyor." diye konuştu.



Trump, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım." ifadelerini kullandı.



"FAŞİST BİR DEVLETTE YAŞIYORUZ"



Tarihte başka bir ABD başkanına böyle bir muamelenin (konuşma yasağı) yapılmadığını hatırlatan Donald Trump, "Faşist bir devlette yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, mahkeme yargıcı Juan Merchan hakkında ise, "Hiç bu kadar çelişkili bir yargıç olmamıştı. Artık kimsenin almadığı bir konuşma yasağı altındayım." yorumunu yaptı.



Binlerce dolar para cezası ödemek zorunda kaldığını ve hapisle tehdit edildiğini belirten Trump, kendisinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimleri için önde gelen adayı olduğunu anımsattı.



Trump, jüri kararının açıklanmasını takip eden 10 saatte yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını söyleyerek, dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi.



Trump, ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ın "ülke tarihinin en önemli günü" olacağını kaydetti.