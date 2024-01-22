Donetsk'te pazarda patlama: 27 ölü

Saldırı dün meydana geldi. Rus ve Ukraynalı taraflar birbirini sorumlu tuttu. Rusya yanlısı Donetsk lideri Denis Pushilin, olayı "korkunç" olarak niteledi. Pushilin, "Ölü sayısı artabilir." dedi.



Rus Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı terörist bir eylem olarak tanımladı. Bombalamanın Batı'nın verdiği silahlarla yapıldığı aktarıldı.



Ukrayna ordusu ise bölgede herhangi bir operasyon düzenlen-mediğini duyurdu. Saldırıdan Rusya sorumlu tutuldu. Yapılan açıklamada "Donetsk Ukrayna'dır. Rusya'dan ölen Ukraynalıların hesabı sorulacak." denildi.



