Donetsk'te pazarda patlama: 27 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te, bir pazar alanına saldırı oldu. 27 kişi öldü, 20'dan fazla kişi de yaralandı.

Donetsk'te pazarda patlama: 27 ölü

Saldırı dün meydana geldi. Rus ve Ukraynalı taraflar birbirini sorumlu tuttu. yanlısı Donetsk lideri Denis Pushilin, olayı "korkunç" olarak niteledi. Pushilin, "Ölü sayısı artabilir." dedi.

Rus Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı terörist bir eylem olarak tanımladı. Bombalamanın Batı'nın verdiği silahlarla yapıldığı aktarıldı.

ordusu ise bölgede herhangi bir operasyon düzenlen-mediğini duyurdu. Saldırıdan Rusya sorumlu tutuldu. Yapılan açıklamada "Donetsk Ukrayna'dır. Rusya'dan ölen Ukraynalıların hesabı sorulacak." denildi.

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