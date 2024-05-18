Dört gün boyunca diri diri gömülü kaldı, yerin altından duyurduğu çığlıklarla kurtarıldı

Moldova'da dört gün boyunca diri diri gömülü kalan 62 yaşındaki bir adam, polisin yeraltından gelen yardım çığlıklarını duymasının ardından kurtarıldı.



Daily Mail'de yer alan habere göre Moldova'daki görevliler, 74 yaşındaki bir kadının, pazartesi günü bir akrabası tarafından kendi evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma yürütürken adamı buldu.



Polis, kadının ölümüyle ilgili bir şüpheliyi tutukladı ve aynı köydeki evini ararken yakınlardan gelen yardım çığlıklarını duydu.

Seslerin geldiği yeri kazmaya başlayan yetkililer, yaşlı adamın kilitlendiği derme çatma bir mezarın girişini buldu.



Adamın bilincinin yerinde olduğu ve boynunda bir yara olduğu belirtildi.

Teknik, Kriminal ve Adli İncelemeler Merkezi uzmanları, öldürülen kadının fiziksel saldırıya uğrayarak ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.



Yetkililer kısa süre içinde kadının 18 yaşındaki bir akrabasını cinayet şüphelisi olarak belirledi.

"SORGUDA TUTARSIZ İFADELER VERDİ"

Şüphelinin kendi evinde sarhoş bir halde bulunduğu bildirildi. Polis sorgusu sırasında kafa karıştırıcı ve tutarsız ifadeler verdiği bildirildi.



Yerin altından çıkarılan adam ise polise, bu gençle birlikte alkol aldıklarını ve tartışmaya başladıklarını söyledi.



Şüphelinin daha sonra adama bıçakla saldırdığı, ardından bodruma kilitleyerek diri diri gömdüğü ve girişi toprakla kapattığı iddia edildi.



Polis ve savcılar tarafından cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturulmaya devam edilen şüpheli gözaltında tutuluyor. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.



Kurtarılan adam hastanede tedavi görüyor.



Bölge sakinlerinden biri ise ölen kurban hakkında “Çok iyi bir kadındı, kimsenin onunla bir sorunu yoktu" dedi.