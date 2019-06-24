Açıklamada, dört ülkenin bölgede artan gerilim ile İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerinin yol açtığı tehditler" konusunda endişesi dile getirildi.
Örnek olarak 12 Mayıs ve 13 Haziran'da petrol tankerlerine yönelik saldırılar gösterildi.
Bu saldırıların uluslararası su yollarına tehdit oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca İran yapımı füze ve insansız hava araçları kullanılarak Suudi Arabistan'ı hedef alan Husi saldırılarından da endişe duyulduğu belirtildi.
12 Haziran'da Abha Havaalanı'na yönelik saldırı kınandı ve İran destekli Husilere saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yapıldı.
Dört ülkeden İran ve Yemen konusunda ortak açıklama
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD, İran ile Yemen konusunda ortak yazılı açıklama
Açıklamada, dört ülkenin bölgede artan gerilim ile İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerinin yol açtığı tehditler" konusunda endişesi dile getirildi.