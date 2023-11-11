DSÖ Genel Direktörü: "Gazze'de hiç kimse güvende değil"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimsenin güvende olmadığını ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü: "Gazze'de hiç kimse güvende değil"

Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki 'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Kentteki durumun vahametine dikkati çeken Ghebreyesus, "Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkımın dayanılmaz hale geldiğini ve bunun durdurulması gerektiğini kaydetmişti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki durumun vahim olduğunu belirmişti.

Elektrik enerjisi için kullanılan yakıtın azaldığı Kudüs Hastanesi'nin, saldırılara da maruz kaldığının altını çizen Chapagain, hastanedeki ameliyathanenin kapatılmak zorunda kaldığını kaydetmişti.

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