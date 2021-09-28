DSÖ’den menenjit açıklaması: 2030’a kadar ortadan kaldırılması hedefleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan yeni bir raporda, enflamatuar hastalıklarla mücadele için başlatılan küresel plan ortaya çıktı.

Raporda, BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), artan farkındalık ve tedavilere erişim yoluyla 2030 yılına kadar en ölümcül menenjit formunu ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi.

"2030'a kadar menenjiti yenmek için küresel yol haritası" başlığıyla paylaşılan yazıda, enfeksiyonları önlemek ve menenjite yakalananlar için bakım ve tanıyı iyileştirmeye odaklanmak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

‘CİDDİ SAĞLIK, EKONOMİK VE SOSYAL SONUÇLARI OLUR VE YIKICI SALGINLARA NEDEN OLUR’

Birleşmiş Milletler’in raporu ile ilgili konuşan DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Menenjit, nerede olursa olsun ölümcül ve zayıflatıcı olabilir, hızlı bir şekilde vurur, ciddi sağlık, ekonomik ve sosyal sonuçları olur ve yıkıcı salgınlara neden olur" dedi.

keli bir iltihabı olarak tanımlanırken, tipik olanı bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan kaynaklansa da bakteriyel menenjit türünün hastalığın diğer formlarından daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

HIZLA YAYILAN SALGINLARA NEDEN OLABİLİR

Hastalığın, Sahra Altı Afrika'daki 20'den fazla ülkede en yaygın hastalık olarak dikkat çektiği vurgulanırken tedavi edilmediği takdirde, bakteriyel menenjitin hızla yayılan salgınlara neden olabildiği aktarıldı.

Menenjitin enfekte olmuş 10 kişiden birinin hayatını kaybetmesine, her beş kişiden birinin nöbet, işitme ve görme kaybı ve nörolojik hasar gibi kronik durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki program ayrıca bakteriyel menenjite bağlı ölümleri yüzde 70 oranında azaltmayı ve toplam vaka sayısını yarıya indirmeyi hedefliyor.