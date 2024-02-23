DSÖ'nün hava kirliliği yönergeleri yılda 238 bin hayat kurtarabilir

Avrupa Birliği Konseyi, 20 şubat tarihinde 2030 ve sonrası için temiz havaya ilişkin yeni mevzuatı kabul etti.



AB ülkeleri bu yeni yasal sınırlar üzerinde çalışırken, yeni bir çalışma, trafikten ve evlerin ısıtılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasıyla hızla ortaya çıkabilecek faydaları ortaya koyuyor.



Akademisyenler 41 Avrupa ülkesini inceledi. Karayolu trafik kirliliğindeki yüzde 20'lik bir düşüş, parçacık kirliliğini azaltarak Avrupa genelinde yıllık ölümleri yaklaşık 7 bin kişi azaltabilir.



Evlerin ısıtılmasından kaynaklanan hava kirliliğindeki yüzde 20'lik bir azalma, her yıl yaklaşık 13 bin ölümün engellenmesine yol açacaktır.



Katı yakıtın ısınma amacıyla yüksek oranda kullanılması nedeniyle Doğu ve Orta Avrupa bundan en fazla fayda sağlayacak.



Almanya, İtalya, Polonya, Ukrayna ve Türkiye'de binden fazla, İngiltere'de ise 650'den fazla ölüme engel olunacak.



Yeni çalışma aynı zamanda yönergelere uyulmasının kalp krizi, felç ve tip 2 diyabetin yanı sıra akciğer kanserinden kaynaklanan ölümleri azaltacağını da gösterdi.

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