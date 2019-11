Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor

Dünya genelinde her yıl 17 Kasım "Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü" olarak kutlanırken, BM, bu yıl "Hayat bir otomobilin yedek parçası değildir" mottosuyla hazırlanan posterleri internet sitesinden paylaştı.



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor. Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor.



Trafik kazaları, insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8'inci sırada yer alıyor. 5-29 yaş grubu, trafik kazalarının asıl kurbanları arasında dikkati çekiyor.



Trafik kazaları, 15-29 yaş grubundaki gençlerin bir numaralı ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Düşük gelirli ülkelerde trafik kazaları ölüm oranı, yüksek gelirli ülkelere oranla, 3 kat yüksek.



EN ÇOK ÖLÜM AFRİKA'DA, EN AZ ÖLÜM AVRUPA'DA



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Küresel Yol Güvenliği Durumu 2018" raporuna göre, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranı, her 100 bin kişide 26,6 ile Afrika'da ve 20,7 ile Güneydoğu Asya'da yer alıyor.



Ölüm oranları, Doğu Akdeniz ülkelerinde her yüz binde 18, Batı Pasifik'te 16,9, Amerika kıtasında 15,6 ve Avrupa ülkelerinde 9,3 oldu.



Trafik kazalarının yarısından fazlası, yaya, bisikletli, 2 ya da 3 tekerlekli motorlu araç kullanıcılarından oluşan "savunmasız yol kullanıcılarını" hedef alıyor



Ölüm oranlarının yüzde 26'sını yaya ve bisikletliler, yüzde 28'ini iki ya da 3 tekerlekli motorlu araç kullanıcıları oluşturuyor.



Dört tekerlekli araç kullanıcılarında ölüm oranı yüzde 29 olurken, geriye kalan yüzde 17'lik payın ise "tanımlanamayan" yol kullanıcıları olduğu belirtildi.



Bölgeler incelendiğinde yayaların en fazla hayatını kaybettiği kazalar Afrika'da, 4 tekerlekli araç kullanıcılarının en fazla hayatını kaybettiği kazalar Avrupa'da yaşanıyor.



Bisikletlilerin en fazla hayatını kaybettiği kazalar Batı Pasifik ve Avrupa'da, 2 ya da 3 tekerlekli araç kullanıcılarının en fazla öldüğü kazalar güneydoğu Asya'da gerçekleşiyor.



YOL GÜVENLİĞİ YASASI GÜÇLENDİRİLMELİ



DSÖ'nün "Hayatları Kurtar" başlıklı raporunda ise BM'nin "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" kapsamında 2020'ye kadar trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaları yarıya düşürme hedefi aktarıldı.



Bu kapsamda hükümetlerden, hızın azaltılması, yolların yeniden düzenlenmesi, altyapı ve emniyet şeridinin düzenlemesi ve hayat kurtaran teknolojilerin sağlanmasını öngören yol güvenliği yasasının güçlendirilmesi talep edildi.



Raporda 2030'a kadar güvenli, makul, erişilebilir ulaşım ile yaşlılar, engelliler, çocuk ve kadınların özel ilgi gördüğü toplumsal taşımanın yaygınlaştırılması istendi.



Ayrıca raporda, sürat, alkol, emniyet kemeri, kasket ve çocuk koltuğu olmaması gibi risk faktörlerine karşı ülkelerin aldığı yasal önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekildi.