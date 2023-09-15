Dünya insanlık için güvenli mi? 9 alandan 6'sında limitler aşıldı

Bilim insanları, Dünya'nın yakında insanlar için güvenli bir yuva olmayabileceği uyarısında bulundu.



Sekiz ülkeden 29 araştırmacının yürüttüğü çalışma, insan faaliyetlerinin, gezegeni dramatik şekilde dönüştürdüğünü ortaya koydu.



Sonuçları Science Advance dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Dünya'nın yaşanabilir bir gezegen olması için belirlenen 9 eşikten 6'sında güvenli limitler aşıldı.



Mikroplastik miktarı, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su ve toprak kullanımı riskleri en fazla artıran alanlar oldu.



Ozon tabakasının durumu ve okyanuslardaki asitlik seviyesi ise henüz insalık için güvenli limitler içinde kalan kategoriler.

LİMİTLER 1988'DE AŞILDI



Araştırmacılara göre geçmişte hiçbir insan, bugün hayatta olanların deneyimlediği zorlu koşullara maruz kalmamıştı.



Raporda, geçen 12 bin yılın en ideal koşulları sunduğu, insan faaliyetleri sonucu ilk kez 1988'de ideal limitlerin aşıldığı kaydedildi.



Tehdidin ne kadar yakın olduğu konusunda ise uzmanlar, kan basıncı örneğini veriyor. "Yüksek tansiyon kalp krizini garanti etmez, ancak riskleri arttırır. Aynısı Dünya için de geçerli" diyorlar.

