Dünya nüfusu artıyor: 8 milyara ulaşacak

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi.

Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü.



“TÜRKİYE’DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 76.5”



ABD verilerine göre, Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0.6 oranında arttığı ifade edildi.