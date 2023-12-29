Dünya nüfusu artıyor: 8 milyara ulaşacak

ABD Nüfus Sayımı Bürosu, dünya nüfusunun 2023’te 75 milyon arttığını ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 8 milyara ulaşacağını duyurdu. Verilere göre, Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0.6 oranında arttığı belirtildi.

Dünya nüfusu artıyor: 8 milyara ulaşacak

ABD Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi.

Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü.

“TÜRKİYE’DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 76.5”

ABD verilerine göre, Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0.6 oranında arttığı ifade edildi.

Dünya nüfusu artıyor: 8 milyara ulaşacak - 1

Doğurganlık oranı yüzde 1.91 olarak kaydedilirken, 5 yaş altı ölümlerin ise 2022 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığına dikkat çekildi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun raporunda Türkiye’de yaşam süresi ise 76.5 olarak yer aldı.

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