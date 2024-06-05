Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç var

Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü Acil Durum İletişim Yöneticisi Inas Hamam, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Balkhy, "Tahliye edilmesi gereken hastaların özel hastanelerde tedavi görmesi gerekiyor." dedi.

Balkhy, barışın sağlanmaması halinde sağlık açısından son derece zorlu durumların yaşanacağının altını çizdi.

AA muhabirinin, tıbbi tahliyeyi beklerken ölenlerin sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Hamam, bu konuda veriye sahip olmadıklarını ve Gazze'deki sağlık bilgi sisteminin "parçalanmış durumda" olduğunu vurguladı.

Hamam, "Tıbbi tahliye için kayıtlı hastaların listesi konusunda Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ancak tahliye edilmeden önce ölen hastaların sayısı veya durumu hakkında bilgiye erişimimiz yok." diye konuştu.

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