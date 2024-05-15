Dünya şaşkına döndü : 2 milyonda bir görülen "Örümcek ikizler" hastalığı

ABD'li tıp dergisi "American Journal of Case Reports", 2018 yılında Endonezya'da doğan yapışık ikizlerin fotoğrafını ilk kez yayınladı. 2 milyonda bir görülen vakanın görüntüleri medyada dikkat çekti.

Endonezya'da 2018 yılında doğan ikiz erkek çocuklar üç bacak, dört kol ve bir penisle dünyaya geldi. Ayrıca bir mesaneyi, rektumu ve bağırsağı paylaşıyorlar.

Endonezyalı çocukların vakası bu hafta bir ABD tıp dergisinde kaydedildi. "Ischiopagus Tripus" adı verilen yapışık ikizlere çok nadir rastlanıyor.



Tüm olasılıklara meydan okuyup gebelik ve doğumdan sağ çıkan küçük çocuklar hayatlarının ilk üç yılını hiç oturmadan dümdüz yatarak geçirmek zorunda kaldılar.



Doktorlar çocukların dik oturabilmeleri ve onlara bir miktar normal görünüm kazandırabilmek için özenli bir ameliyat gerçekleştirdi.



Üçüncü bacaklarını ampute edip kalça ve leğen kemiklerini stabilize eden zahmetli bir operasyon yaptılar.

Ameliyat sonrasında ve diğer üç aylık süreçte ikizlerde herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Kritik operasyon kardeşlerin dik durabilmelerini ve oturabilmelerini sağladı.

Tarihte buna benzer vakalar 1994, 1989'da tespit edildi. Bu bebeklerin ameliyat süresi ortalama 10 saat sürmüştü. Bir başka ameliyat ise 2011 yılında gerçekleşti ancak operasyon başarısız oldu. Bebekler birbirlerinden ayrılamadan yaşamlarını yitirdi.