Dünya ülkelerinin yüzde 93'ü 2100 yılına kadar "nüfus azalması" tehlikesiyle karşı karşıya

DOĞURGANLIK ORANLARI



Ayrıca araştırmacılar insanların doğurganlık tedavisine daha iyi ve daha adil erişime sahip olması gerektiğini vurguluyor.



Raporlarda, çoğu ülkenin 2100 yılına kadar toplam doğurganlık oranının "her iki ebeveynin yerine geçmesi için" her kadının sahip olması gereken çocuk sayısı olan 2,1'in altına düşeceği vurgulanıyor.



Ancak modern dünyada zaten doğurganlık oranları bu sayının çok altına düştü.



Örneğin İngiltere'de 70'lerin başından bu yana ortalama doğurganlık oranı hiç 2,1'in üzerinde olmadı.



Bu arada, ABD'de milenyum sonrası doğurganlık oranının 2006'da 2,1'e ulaştığı görüldü. Ancak bu rakam 2022'de 1,89'du.

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