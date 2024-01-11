Dünya ülkelerinin yüzde 93'ü 2100 yılına kadar "nüfus azalması" tehlikesiyle karşı karşıya

Bilim insanları her on ülkeden dokuzunun 2100 yılına kadar "nüfus azlığı" tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
Bir rapor dünyadaki ülkelerin yüzde 93'ünün 2100 yılına kadar ölenlerin yerini alacak yeterli sayıda çocuğa sahip olmayacağını ortaya çıkardı.
Bu durum çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak çok az gencin kalacağı anlamına geliyor.
Uluslararası Doğurganlık Dernekleri Federasyonu (IFFS), küresel doğurganlık oranının (kadın başına doğan çocuk sayısı) çarpıcı biçimde düştüğü konusunda uyardı.
Hükümetlerin nüfus azlığının toplumlar üzerinde oluşturacağı riskleri fark etmekte başarısız oldukları konusunda uyarıda bulunan bir eylem çağrısı yayınlandı.
Ayrıca sağlık otoritelerini modern toplumların çok fazla içki içmesi, çok şişman olması ve çok fazla hava kirliliğine ve kimyasallara maruz kalması gibi doğurganlığı azaltan yaşam tarzları konusunda çalışmaya çağırdılar.
DOĞURGANLIK ORANLARI
Ayrıca araştırmacılar insanların doğurganlık tedavisine daha iyi ve daha adil erişime sahip olması gerektiğini vurguluyor.
Raporlarda, çoğu ülkenin 2100 yılına kadar toplam doğurganlık oranının "her iki ebeveynin yerine geçmesi için" her kadının sahip olması gereken çocuk sayısı olan 2,1'in altına düşeceği vurgulanıyor.
Ancak modern dünyada zaten doğurganlık oranları bu sayının çok altına düştü.
Örneğin İngiltere'de 70'lerin başından bu yana ortalama doğurganlık oranı hiç 2,1'in üzerinde olmadı.
Bu arada, ABD'de milenyum sonrası doğurganlık oranının 2006'da 2,1'e ulaştığı görüldü. Ancak bu rakam 2022'de 1,89'du.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Nüfus