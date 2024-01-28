Dünyanın akciğerleri tehdit altında

Kuruyan nehirler, ölen yunuslar, yanan ormanlar. Kuraklık, yağmur ormanlarını da vurdu. Küresel ısınmada önleyici rol oynayan Amazon ormanları da iklim değişikliğinin kurbanı oldu.



Biliminsanları yaptıkları yeni araştırmada Amazon ormanlarında geçen yıl görülen rekor kuraklığın başlıca nedenin küresel ısınma olduğunu belirledi.



Uluslararası bilim insanlarını bir araya getiren "dünya iklim atıf" çalışmaları grubunun araştırmasında amazon'larda geçen yıl haziran ve kasım ayları arasındaki dönem incelemeye alındı.



Geçen yılki kuraklığın olağandışı olduğu ve büyük ölçüde iklim değişikliğinden kaynaklandığı sonucuna varıldı. Araştırmada küresel ısınmanın kuraklık riskini 30 kat arttırdığının altı çizildi. Brezilya'daki Rio Negro nehrinde de su seviyesi ekim ayında rekor düzeyde düştü.



Amazonlar'daki nehirlerde su seviyesinin azalmasının milyonlarca kişinin hayatını etkilediğine dikkat çekiliyor. Nehirler bölge halkının geçim kaynağı olmasının yanı sıra ulaşımda da kilit rol oynuyor.



Brezilya'da bulunan Tefe gölü'ndeki su sıcaklığının 39 dereceyi aşması,, türü tehlike altındaki 150 haliç yunusu ve pembe yunusun ölümüne neden olmuştu.



Kuraklıktan etkilenen amazon ormanları dünyanın akciğerleri olarak biliniyor.



Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar,, filtreledikleri karbondioksit sayesinde küresel ısınmayla mücadelede kilit rol oynuyor. amazonlar biyoçeşitliğiyle de dikkat çekiyor. dünyadaki türlerin yüzde 10'ununa ev sahipliği yapıyor. hala keşfedilmemiş birçok tür de bulunuyor.



