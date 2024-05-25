Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi

Uluslararası bir internet sitesi dünyanın en iyi ekmeğini Bafra pidesi olarak seçti.

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren popüler bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

Site, genelindeki yemekleri sıralayıp paylaşan popüler bir platform olarak, çeşitli kategorilerde en iyi yiyecekleri belirliyor.

Son değerlendirmelerinde, dünyanın en iyi ekmekleri kategorisinde Türkiye'ye ait iki lezzeti ön plana çıkarıldı.

Listenin ilk sırasında Bafra pidesi yer alırken, hemen ardından Samsun pidesi ikinci sırada yer aldı.

Her iki vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topluyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...