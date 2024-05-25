Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren popüler bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

Site, dünya genelindeki yemekleri sıralayıp paylaşan popüler bir platform olarak, çeşitli kategorilerde en iyi yiyecekleri belirliyor.

Son değerlendirmelerinde, dünyanın en iyi ekmekleri kategorisinde Türkiye'ye ait iki lezzeti ön plana çıkarıldı.

Listenin ilk sırasında Bafra pidesi yer alırken, hemen ardından Samsun pidesi ikinci sırada yer aldı.

Her iki pide vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topluyor.