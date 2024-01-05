Dünyanın en zehirli örümceğinin en büyük örneği Avustralya'da bulundu

Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sydney kentinde bulundu.

Dünyanın en zehirli örümceğinin en büyük örneği Avustralya'da bulundu

Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.

Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.

7,9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı.

"Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler panzehir üretiminde gerekli için sağıma tabi tutuluyor.

Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.

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