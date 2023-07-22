Düzensiz göçle ilgili endişeler Belçika'yı bölünmenin eşiğine getirdi

Belçika'da ayrılıkçı hareketler ve güneyle kuzey arasındaki gerilimli rekabet çok uzun bir süredir gündemde olsa da, 12,6 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan ülkenin bölünmesi sürpriz bir sonuç olarak görülebilir.



Zira güneyle kuzey arasındaki gerilim son yıllarda ciddi şekilde azalmış, ülkedeki Flamanlar uzun süredir talep ettikleri siyasi haklar ve anadil haklarına kavuşmuştu. Ancak iktidara yürüyen Vlaams Belang'ın oyları sadece bağımsızlık yanlılarından gelmiyor.



BELANG'IN BAŞARISININ SIRRI: GÖÇ MESELESİ



Flaman bölgesinde düzensiz göçün en büyük sorun olarak görüldüğüne dikkat çeken Ghent Üniversitesi'nde Nicolas Bouteca, "Vlaams Belang, Flaman seçmenler için çok önemli olan göç meselesini sahipleniyor. Başarılarının altında yatan temel neden bu" diye konuştu.



Konuyla ilgili yapılan bir araştırma Vlaams Belang'ın potansiyel seçmenlerinin göçü en önemli siyasi konu olarak gördüğünü, onu ise vergiler ve ekonominin takip ettiğini ortaya koydu. Aynı araştırma devlet yapısında yapılacak reformlarınsa seçmenler tarafından çok daha az önemsendiğini tespit etti.



Ancak parti lideri Van Grieken, partisinin Flaman bağımsızlığına desteğini kimseden saklamadığının altını çiziyor.



İktidara gelmeleri durumunda uygulayacakları programın bir numaralı maddesinin bağımsızlık olduğunu söyleyen Van Grieken, "Bağımsızlık fikri her seçmeni duygusal olarak harekete geçirmeyebilir ama bağımsızlık karşıtı herhangi birinin bize oy vereceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.