Eisenkot: Netanyahu askeri hedefler konusunda yalan söylüyor

Netanyahu, ABD'nin gelecekteki bir Filistin devleti yönündeki baskısını açıkça reddetti. İsrailli lider Gazze'ye saldırılarının "tam zaferle sonuçlanana kadar" devam edeceği konusunda ısrarcı.
Ancak savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hamas'ın "mutlak yenilgisini" savunanların "gerçeği söylemediğini" iddia etti.
Emekli generalin oğlu Gazze'de savaşırken öldürülmüştü.
Eisenkot ayrıca Netanyahu'nun 7 Ekim'de ülkesini koruyamadığı için "keskin ve açık sorumluluk" sahibi olduğunu ve İsrail'in mevcut yönetiminde "güven olmadığını" söyleyerek seçim çağrısında bulundu.
MUTLAK ZAFER YANILGISI
Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği sürpriz saldırıda yaklaşık bin 300 kişiyi öldürüp 240 kişiyi rehin almıştı.
İsrail ile Batılı müttefikleri arasındaki uçurum genişledikçe, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pek anlaşamadığı yönündeki haberlerle kabine içindeki gerilimler de artıyor.
Netanyahu'nun Filistin devleti hakkındaki yorumlarının ardından Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Kirby, ABD ve İsrail'in "olaylara açıkça farklı baktığını" söyledi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in güvenlik sorunlarını bir Filistin devleti olmadan çözmenin mümkün olmadığını söyledi.
Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cuma günü yaptığı görüşmede Netanyahu ile iki devletli çözümü tartıştığını söyledi.
Daha sonra Washington'da gazetecilere konuşan Biden, bir gazetecinin Netanyahu görevdeyken iki devletli bir çözümün imkansız olup olmadığı sorusuna "Hayır, değil. Bir takım iki devletli çözüm önerileri var. BM üyesi olan ve kendi orduları olmayan bazı ülkeler var." yanıtını verdi.
Ancak Netanyahu yıllardır bir Filistin devletine direniyor ve daha geçen ay bunu engellemiş olmaktan gurur duyduğunu söylemişti.
Yakın zamanda yapılan bir anket, İsraillilerin yalnızca yüzde 15'inin savaştan sonra Netanyahu'nun görevini sürdürmesini istediğini ortaya çıkardı.
İsraillilerin bir kısmı Hamas'a karşı askeri harekatı desteklemeye devam ederken, artık çoğunluk Hamas'ı yok etme gibi imkansız bir hedef yerine geri kalan 130 kadar rehinenin eve getirilmesine öncelik vermek istediklerini söylüyor.
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