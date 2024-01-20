Eisenkot: Netanyahu askeri hedefler konusunda yalan söylüyor

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in güvenlik sorunlarını bir Filistin devleti olmadan çözmenin mümkün olmadığını söyledi.



Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cuma günü yaptığı görüşmede Netanyahu ile iki devletli çözümü tartıştığını söyledi.



Daha sonra Washington'da gazetecilere konuşan Biden, bir gazetecinin Netanyahu görevdeyken iki devletli bir çözümün imkansız olup olmadığı sorusuna "Hayır, değil. Bir takım iki devletli çözüm önerileri var. BM üyesi olan ve kendi orduları olmayan bazı ülkeler var." yanıtını verdi.



Ancak Netanyahu yıllardır bir Filistin devletine direniyor ve daha geçen ay bunu engellemiş olmaktan gurur duyduğunu söylemişti.



Yakın zamanda yapılan bir anket, İsraillilerin yalnızca yüzde 15'inin savaştan sonra Netanyahu'nun görevini sürdürmesini istediğini ortaya çıkardı.



İsraillilerin bir kısmı Hamas'a karşı askeri harekatı desteklemeye devam ederken, artık çoğunluk Hamas'ı yok etme gibi imkansız bir hedef yerine geri kalan 130 kadar rehinenin eve getirilmesine öncelik vermek istediklerini söylüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin