Ekvador, ötenaziyi suç olmaktan çıkardı

ALS HASTASI KADIN ÖTENAZİ HAKKI TALEP ETTİ



AFP haber ajansının haberine göre yatağına hapsolmuş ALS hastası Paola Roldan, ötenazi hakkı talep ettiği davayı Ağustos ayında açtı.



Amyotrofik lateral skleroz (ALS) , motor nöron hastalığının en yaygın şekli. Sinir sisteminin bazı kısımlarına ilerleyici şekilde zarar veren, genellikle gözle görülür zayıflamayla birlikte kas güçsüzlüğüne yol açan nadir bir rahatsızlık.



Roldan, ötenaziyi 10 ile 13 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir cinayet suçu haline getiren kanun maddesine itiraz etti.



Mahkeme, "Bu durumu yaşayan birine hayatta kalma zorunluluğu getirmenin mantıksız olacağı" kararına vardı.



Kararın ardından Roldan gazetecilere ülkesinin "biraz daha misafirperver, daha özgür ve daha onurlu" hale geldiğini söyledi.



Önümüzdeki süreçte ülkede ötenaziye ilişkin bir yasa tasarısı taslağının hazırlanması ve Kongre tarafından onaylanması gerekecek.



Bu, aylarca sürebilecek bir süreç. Ancak Roldan'ın avukatı Farith Simon, kararın "derhal uygulanabilir" olduğunu savundu.

