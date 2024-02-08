Ekvador, ötenaziyi suç olmaktan çıkardı

Ekvador Anayasa Mahkemesi, doktorların bir hastanın ölmesine yardım etmesi konusunu oylamaya sundu. Mahkeme ikiye karşı yedi oy ile ötenaziyi suç olmaktan çıkardı.
Mahkeme, "cinayet suçunun" artık onurlu bir yaşam hakkını korumak için çalışan doktorlar için geçerli olmayacağını açıkladı.
Dava, ALS olarak bilinen nörolojik hastalıktan muzdarip bir kadın tarafından açıldı.Kadın mahkemeye acı, yalnızlık ve zulüm yaşadığını huzur içinde ölmek istediğini söyledi.
Ekvadorluların çoğunun mensubu olduğu Roma Katolik Kilisesi ötenaziye şiddetle karşı çıkıyor.
Kolombiya 1997'de ötenaziyi suç olmaktan çıkararak kararı uygulayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu.
ALS HASTASI KADIN ÖTENAZİ HAKKI TALEP ETTİ
AFP haber ajansının haberine göre yatağına hapsolmuş ALS hastası Paola Roldan, ötenazi hakkı talep ettiği davayı Ağustos ayında açtı.
Amyotrofik lateral skleroz (ALS) , motor nöron hastalığının en yaygın şekli. Sinir sisteminin bazı kısımlarına ilerleyici şekilde zarar veren, genellikle gözle görülür zayıflamayla birlikte kas güçsüzlüğüne yol açan nadir bir rahatsızlık.
Roldan, ötenaziyi 10 ile 13 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir cinayet suçu haline getiren kanun maddesine itiraz etti.
Mahkeme, "Bu durumu yaşayan birine hayatta kalma zorunluluğu getirmenin mantıksız olacağı" kararına vardı.
Kararın ardından Roldan gazetecilere ülkesinin "biraz daha misafirperver, daha özgür ve daha onurlu" hale geldiğini söyledi.
Önümüzdeki süreçte ülkede ötenaziye ilişkin bir yasa tasarısı taslağının hazırlanması ve Kongre tarafından onaylanması gerekecek.
Bu, aylarca sürebilecek bir süreç. Ancak Roldan'ın avukatı Farith Simon, kararın "derhal uygulanabilir" olduğunu savundu.
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