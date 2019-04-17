7 yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks kurusucu Julian Assange'ın geçtiğimiz hafta İngiliz polisi tarafından gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolara polis sert müdahalede bulundu.
Ekvador'un başkenti Quito'da başkanlık binasının yakınında düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
Aralarında gazeteci ve fotoğrafçıların da bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Ekvador'da Assange protestosu
NTV HaberDünya
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin Ekvador tarafından İngiliz polisine teslim edilmesi Ekvador'un başkenti Quito'da protesto edildi. Protestolar sırasında göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.
7 yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks kurusucu Julian Assange'ın geçtiğimiz hafta İngiliz polisi tarafından gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolara polis sert müdahalede bulundu.