Ekvador'da kamyon kasasında 7 kişinin cesedi bulundu

Ulusal basında çıkan habere göre, eyalete bağlı Joya de los Sachas kasabasında, ihbar üzerine kamyon kasasında arama yapan polis 7 kişiye ait ceset buldu.



Yapılan inceleme sonucu söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Orellana Eyaleti Polis Müdürü Henry Coral, açıklamasında, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar düzenleneceğini bildirdi.



Eyalet savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.