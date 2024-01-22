Ekvador’da şiddet bitmiyor | Hastaneyi ele geçirmek isteyen çeteye yarı çıplak gözaltı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.



Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastane, 68 çete üyesi tarafından basıldı. Hastanenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan çete üyeleri, polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



Yarı çıplak şekilde yere yatırılan saldırganlar, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.



“TEDAVİ GÖREN ÇETE ÜYESİNİ KAÇIRMAK İSTEMİŞ OLABİLİRLER”



Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir rehabilitasyon merkezine baskın düzenlediğini açıkladı.



Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurmuştu.

ÇETELER ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ



Ekvador’da 8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın cezaevinden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş, çetelere karşı savaş başlatmıştı.



Çete üyeleri ise sokaklara inerek sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürmekle tehdit etmiş, onlarca polisi ve cezaevlerindeki gardiyanları rehin almıştı. Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirirken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.



Yerel kaynaklara göre, 17 milyon nüfuslu Ekvador’da 20 binden fazla üyesi olan yaklaşık 20 suç örgütü bulunuyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun