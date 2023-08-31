El Nino nedir, ne demek? El Nino etkisi nasıl olur?

El Nino, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.
El Nino ve La Nina'nın güney yarımküredeki etkileri çok büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır.
El Nino'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Mayıs 2023 itibarıyla El Nino aktif durumdadır.
EL NİNO NE DEMEK?
El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.
El Nino havamızı önemli ölçüde etkileyebilir. Daha sıcak sular, Pasifik jet akımının nötr pozisyonunun güneyine doğru hareket etmesine neden olur. Bu değişimle birlikte, kuzey ABD ve Kanada'daki bölgeler normalden daha kuru ve daha sıcak olur.
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