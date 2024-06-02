El Salvador'da ikinci kez başkan seçilen Nayib Bukele yemin etti

El Salvador'da yapılan seçimlerde ikinci kez seçilen Devlet Başkanı Nayib Bukele yemin etti.



Filistin asıllı Bukele, başkent San Salvador'daki Ulusal Saray'da yapılan törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek görevine resmen başladı.



Bukele, sarayın bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, El Salvador'u çetelerden kurtararak dünyanın en güvenli ülkesine dönüştürdüklerini söyledi.



Göreve başladıkları ilk andan itibaren çetelere karşı "amansız" bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Bukele, "1 Mayıs 2022'de Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi olduk; bir yıl sonra 1 Mayıs 2023'te, Latin Amerika'nın en güvenli ülkesine dönüştük. Tam olarak 1 yıl sonra yani bu yılın Mayıs ayında, tüm Batı Yarımkürenin en güvenli ülkesi olduk." dedi.