Elon Musk'ın beyin çipi bilgisayar korsanlarının hedefinde olabilir

ADIM ADIM ELE GEÇİRME SENARYOSU



Neuralink beyin çipleri en azından şimdilik internete bağlı değil. İnternete bağlı olmak siber tehlike riskini önemli ölçüde artırıyor.



İkinci olarak çiplerin hacklenebilmesi için, siber suçluların Neuralink beyin çipinin hangi bilgisayar işletim sistemini kullandığını bilmesi gerekiyor.



Çipin geleneksel yazılımları kullanmıyor oluşu, korsanlar tarafından ele geçirilme ihtimalini azaltan bir faktör.



Üçüncü olarak, çiple arayüz oluşturarak hackleyebilmek için muhtemelen fiziksel bir yakınlığa ihtiyaç duyuluyor. Şu anda Musk'ın beyin çipinin yerleştirildiği ilk insanın kimliği gizli tutuluyor ve yeri kamuya açıklanmıyor.



Çipin korsanlar tarafından ele geçirilmesinde dördüncü ve sonuncu şart ise, çipin nasıl çalıştığına ve sorunlara yol açmadan operasyonlarını nasıl yöneteceğinize dair özel bilgi sahibi olmak.



Elon Musk'tan beyin çipi denemesi | İlk kez bir insana yerleştirildi Haberi Görüntüle ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR



Zorluklara rağmen insanlık geçmişte birçok tıbbi cihazın hacklendiğine şahit oldu. Neuralink'in beyin çipi de gerekli koşullar sağlanırsa bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelebilir.



Uzmanların en büyük endişelerinden biri kullanıcının hayatının zarar görmesi.



Siber güvenlik uzmanı Grimes, "Geçmişteki tıbbi cihaz saldırıları, bilgisayar korsanlarının operasyonları kullanıcının hayatına zarar verecek şekilde kötü niyetle manipüle edebildiğini gösterdi" diye uyardı.



Beyin çipinin ne için kullanıldığına bağlı olarak sonuçlar ölümcül olabilir. NTV’yi sosyal medyadan takip edin