Elon Musk'ın "Neuralink" beyin çipi nedir, nasıl çalışır?

TEKNOLOJİK CİHAZLAR DÜŞÜNCE GÜCÜYLE KONTROL EDİLEBİLECEK

Beyin, kaslarımız ve sinirlerimiz gibi vücuttaki diğer hücrelere sinyal ileten ve nöron adı verilen özel hücrelerden oluşur.

Neuralink çipinin elektrotları bu sinyalleri okuyabiliyor ve bunlar daha sonra motor kontrollerine dönüştürülüyor.

Bu sayede çip, bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi cihazları veya kas hareketi gibi bedensel işlevleri düşünce gücüyle kontrol edebilir.

Musk çiple ilgili, "Bu, kafatasının bir parçasını akıllı saatle değiştirmek gibi bir şey." dedi.