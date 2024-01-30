Elon Musk'ın "Neuralink" beyin çipi nedir, nasıl çalışır?
İnsan deneyleri için onay almasının ardından Elon Musk'ın şirketi "Neuralink" tarafından "Telepati" adı verilen ilk beyin çipi bir insanın beynine yerleştirildi. Firmanın daha önce gerçekleştirdiği hayvan deneyleri tartışmalara neden olmuştu.
NEURALINK NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Elon Musk tarafından finanse edilen "Neuralink", Temmuz 2016'da Kaliforniya'da bir "tıbbi araştırma" şirketi olarak kuruldu.
Şirket, dünyayla kablosuz olarak iletişim kurmamıza olanak sağlayacağını iddia ettiği "beyne bağlı elektrotlardan oluşan bir ağ" oluşturma konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.
Firma bunun düşüncelerimizi, korkularımızı, umutlarımızı ve endişelerimizi yazılı veya sözlü dille kendimizi küçük düşürmeden paylaşmamıza olanak sağlayacağını iddia ediyor.
Bu teknoloji felçli kişilerin tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisine de yardımcı olabilir.