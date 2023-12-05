Endonezya'da Marapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada aranan 12 kayıp dağcıdan 11'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.



Bölge polisi henüz bulunamayan 1 dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini belirtti. Hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.



3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.



YANARDAĞ KÜL PÜSKÜRTTÜ



Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi 3 Aralık'ta patlamalar hakkında açıklama yaptı.

Merkez Marapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediğini bildirdi.



Yetkililerin, ocaktan bu yana aktif olan Marapi Yanardağı'nı hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edilmişti.



Pasifik ateş çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.