Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı

Endonezya devlet haber ajansı Antara'nın haberine göre, 25 Ocak'ta Endonezya'da Kendari'den başkent Cakarta'ya yapılan uçuş sırasında hem pilot hem de yardımcı pilotun aynı anda 28 dakika boyunca uyuyakalması navigasyon hatalarına neden oldu. Uçak dakikalarca rotasından sapmış şekilde yolculuk etti.



Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT), ön raporuna göre, uçuş sırasında 153 yolcu ve 4 uçuş görevlisi dahil olmak üzere kimse yaralanmadı ve uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi.



BTK6723 sefer sayılı uçuş 2 saat 35 dakika sürdü ve başarıyla Cakarta'ya indi.

PİLOT "YANLIŞLIKLA" UYUYAKALDI



Rapora göre, ikinci pilot, günün erken saatlerinde kaptan pilota "yeterince dinlenemediğini" bildirmişti.



Uçak Kendari'den ayrılıp seyir irtifasına ulaştıktan sonra, kaptan pilot da dinlenmek için izin istedi ve ikinci pilot uçağı devraldı.



Rapora göre, inişe yaklaşık 90 dakika kala ikinci pilot da "yanlışlıkla" uykuya daldı.