Endonezya'da yanardağ patladı: 7 kilometre kül püskürttü

Endonezya'da yılın başından beri 100'ü aşkın yanardağ patlaması gerçekleşti.
Endonezya Jeoloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Maluku eyaletindeki Halmahera Adası'nda bulunan Ibu Yanardağı'nın saat 12.45'te patladığını ve havaya yoğun kül bulutları püskürttüğünü açıkladı.
PATLAMA 6 DAKİKA SÜRDÜ
Mayıs ortasından bu yana ülkenin dört kademeli uyarı sisteminin en yüksek alarm seviyesinde bulunan yanardağındaki patlamanın 6 dakika 13 saniye sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, külün rüzgarla yanardağın izleme istasyonuna ve yanındaki bir tahliye sığınağına doğru taşındığını, ancak tahliye edilenler arasında “panik olmadığını” söyledi.
İnsanlara açık hava faaliyetlerinden kaçınmaları ve kumla karışık kül yağmaya devam ederken içeriye sığınmaları tavsiye edildi. Yetkililer bölge sakinlerini solunum problemlerini önlemek için maske kullanmaya davet etti.
2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yanardağın 16 Mayıs'ta en yüksek alarm seviyesine yükseltilmesinin ardından yetkililer, yerel halkı ve turistleri yanardağ kraterinden dört ila yedi kilometre arasındaki afet bölgesine girmemeleri konusunda uyardı.
Yetkililer kısa bir süre sonra bölge sakinlerini tahliye etmeye başladı ve pazar günü itibariyle 2 bin 500'den fazla kişi sığınaklara taşındı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 21 BİN KEZ PATLADI
Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Ibu, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kez patladı. Jeoloji Ajansı'na göre yanardağ, 2023 yılında günde ortalama 58 patlama kaydetti.
Geniş bir takımada ülkesi olan Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerindeki konumu nedeniyle sık sık sismik ve volkanik faaliyetler yaşıyor.
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