Endonezya'da yanardağ patladı: 7 kilometre kül püskürttü

2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Yanardağın 16 Mayıs'ta en yüksek alarm seviyesine yükseltilmesinin ardından yetkililer, yerel halkı ve turistleri yanardağ kraterinden dört ila yedi kilometre arasındaki afet bölgesine girmemeleri konusunda uyardı.



Yetkililer kısa bir süre sonra bölge sakinlerini tahliye etmeye başladı ve pazar günü itibariyle 2 bin 500'den fazla kişi sığınaklara taşındı.



GEÇTİĞİMİZ YIL 21 BİN KEZ PATLADI



Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Ibu, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kez patladı. Jeoloji Ajansı'na göre yanardağ, 2023 yılında günde ortalama 58 patlama kaydetti.



Geniş bir takımada ülkesi olan Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerindeki konumu nedeniyle sık sık sismik ve volkanik faaliyetler yaşıyor.