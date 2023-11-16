Ermenistan Rusya'dan giderek uzaklaşıyor: Paşinyan'dan "Başka ortaklar arıyoruz" açıklaması

Ermenistan Parlamentosunda konuşan Paşinyan, KGAÖ zirvelerine katılmama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



KGAÖ'nün, Ermenistan'ın güvenliğine yönelik sorumluklarını yerine getirmediğini anlatan Paşinyan, "Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Toplumumuz neden her seferinde KGAÖ'ye gidip aynı şeyleri tekrar ettiğimizi, cevap alamadan döndüğümüzü anlamıyor. Sonra yine gidiyoruz ve hiçbir cevap alamadan tekrar geri dönüyoruz." diye konuştu.



Paşinyan, Ermenistan'ın görüşmeleri reddetmediğini ancak "belirli gerekçelerden" ötürü KGAÖ etkinliklerine katılmama kararı aldığını söyledi.



"YENİ ORTAKLAR ARIYORUZ"