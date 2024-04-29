ABD Kongre üyesi: İsrail'in insan hakları ihlallerine rağmen Blinken neden harekete geçmiyor?

Kaliforniya eyaletinden Kongre Üyesi Katie Porter, ABD Dışişeri Bakanı Blinken'ın İsrail'in Amerikan silahları ile insan hakları ihlalleri yaptığına dair tartışmalara dahil oldu. Porter, Bu "konudaki endişeleri dile getiren Dışişleri Bakanlığı yetkililerine rağmen Blinken'ın neden İsrail'e karşı önlem almadığını" sordu.

ABD Kongre üyesi: İsrail'in insan hakları ihlallerine rağmen Blinken neden harekete geçmiyor?
ABD Kongre Üyesi Katie Porter

yönetimindeki iç yazışmalarla ortaya çıkan tartışması sürüyor.

ABD'li üst düzey yetkililer, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ilettiği mesajda, İsrail'in Amerikan silahlarını hukuka uygun kullanmadığını belirtmişti.

Kaliforniya eyaletinden Kongre Üyesi Katie Porter, Blinken'ın 'deki olası İsrail insan hakları ihlalleri konusundaki endişeleri dile getiren Dışişleri Bakanlığı yetkililerine rağmen "neden İsrail'e karşı önlem almadığını" sordu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Blinken'a, İsrail'in ABD'den sağlanan silahları uluslararası hukuka uygun olarak kullanacaklarına dair güvencelerini "inandırıcı veya güvenilir bulmadıklarını" söyledikleri raporlar ortaya çıkmıştı. 

Porter, bu raporların ardından MSNBC'ye konuştu.

Porter, "Kongre'nin burada ne olduğunu sorması gerekiyor" dedi.

Kongre üyesi, "İsrail'e ihlalleri ele alma ve sorumluları hesap verme fırsatı verildikten sonra, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu farklı departmanlardan gelen tavsiyelerle birlikte bu durum sekretere ulaştığında yardımın durdurulması gerektiği açık bir şekilde ortadadır" diye konuştu.

Porter, şunları ekledi: "Yasa burada açıktır, neyin net olmadığı, Dışişleri Bakanlığı'nda ne olduğu ve bu karardan kimin etkilendiği, eğer etkilenmişse, yalnızca Bakan Blinken'in dışında başka kimler olduğudur."

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