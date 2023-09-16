Ermenistan'ın Hindistan'dan aldığı obüslerde ilk teslimat yapıldı

Bu silah sistemlerinin Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin tüm testlerinden başarıyla geçtiği, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sipariş öncesinde Pokran atış alanında obüslerle 2 aylık yoğun denemeler yaptığı vurgulandı.



Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.



Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmişti. Bu siparişin Hindistan ordusunda da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmattan oluştuğu açıklanmıştı.