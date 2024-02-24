Esad, Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Rusya'ya "tebrik mesajı" yayınladı

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi Instagram hesabından yayınladığı mesajda, "Sizin aracılığınızla, Rusya topraklarını savunmada ve ulusal çıkarlarını korumada yüksek verimlilik ve etkinlik sergileyen yiğit Rus askeri teşkilatını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Esad ayrıca, Rus silahlı kuvvetlerinin kahramanlığını ve Suriye topraklarında teröre karşı yürüttükleri ortak savaşta gösterdikleri cesareti övdü.



Esad, sahada elde edilen büyük başarıların iki ülkedeki askeri yapılanmayı birbirine bağlayan "etkili işbirliğinin" yönlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

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