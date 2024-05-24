Eski FBI Direktörü: Trump'ın sus payı davasından beraat şansı sıfır

Eski FBI direktörü James Comey, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi "sus payı" davasında jüri tarafından beraat ettirilme ihtimalinin "sıfır" olduğunu söyledi.



2013 ve 2017 yılları arasında FBI'ın direktörlüğünü yapan Comey, savcıların iddialarını kanıtlamak için belgeler, çekler, telefon görüşmeleri, mesajlar ve Trump'ın kendi ifadeleri gibi kanıtları bir araya getirerek "çok güçlü bir dolaylı kanıtlara dayalı dava" oluşturduklarını söyledi.

"BERAAT ETMESİ İÇİN HİÇ ŞANS YOK"



Comey verdiği röportajda, "Mahkumiyet için ezici bir şans ve jürinin karar çoğunluğunu sağlayamaması için kayda değer ama çok daha küçük bir şans var; beraat etmesi için hiç şans yok" dedi.



20 farklı tanığın haftalarca ifade verdiği sürecin ardından, pazartesi günü Trump aleyhindeki davada delil sunumu tamamlandı.



Comey, "Bu dava, en azından benim pek çok davaya bakma deneyimime göre, jüri açısından çok ama çok güçlü" yorumunda bulundu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DAVA"



Comey'nin geçen sene iddianame açıklandığındaki davayla ilgili düşünceleriyle şu anki tahmini arasında kayda değer bir farklılık var.



Eski FBI direktörü, Manhattan savcılarının düşündüğünden "çok daha güçlü bir davaya" sahip olduğunu söyledi.

34 AYRI SUÇLAMA



"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.



Bu suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.

Bu kaçamak ilişkiyi reddeden Trump, tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu savundu.

4 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



Kapanış konuşmalarının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Ardından jüri müzakereleri başlayacak ve Trump'ın ticari kayıtlarda tahrifat yapmaktan suçlu olup olmadığına karar verilecek.

Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle dava tarihi önem taşıyor. Trump’ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.