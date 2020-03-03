Eski raportörden AB'ye eleştiri, Türkiye'ye destek

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, sığınmacı kriziyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı haberini alıntılayan Piri, Avrupa Birliği'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.

Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti, 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor. Yeni fon öngörülmüyor. Yeni fasılların açılması söz konusu bile değil. Öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

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