Eski Sudan lideri Beşir'e 8 cinayet davası açıldı

Sudan'da bir grup avukat, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir aleyhine düzenlenen ve 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolarda "göstericileri öldürtmek" suçlamasıyla dava açtı.



Davada, Beşir'in yanı sıra güvenlik görevlileri, eski iktidar partisi Ulusal Kongre liderleri ve devrik cumhurbaşkanına yakın isimler de yer alıyor.

Sudanlı Avukatlar Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Vail Ali Said, "Protestoculara karşı kışkırtan Beşir ve eski iktidar partisi liderlerine karşı 8 cinayet davası açtık." ifadesini kullandı.



Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, devam eden yolsuzluk davasının yanı sıra 1989'da "meşru hükümete darbe yapmak ve protestocuların ölümüne neden olmak" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkması bekleniyor.



TRUMP'A MEKTUP

Öte yandan, yurt dışındaki tanınmış Sudanlılar, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkelerinin adının ''terörü destekleyen devletler listesi''nden çıkarılması için açık mektup yazdı.

Mektupta, geçen yılki halk ayaklanmasının ardından devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir iktidarının icraatlarından Sudan'ın sorumlu tutulamayacağı ifade edilerek, Trump'a, Sudan'ın adını terör listesinden çıkarma çağrısı yapıldı.

Donald Trump'a yazılan mektuba, onlarca tanınmış siyasi akademisyen ve aktivist imza attı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere 4 gündür temaslarda bulunuyor.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

