Etiyopya'daki kolera salgınında son 2 haftada 23 kişi hayatını kaybetti

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Etiyopya'da patlak veren kolera salgınında son iki haftada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Etiyopya'daki kolera salgınında son 2 haftada 23 kişi hayatını kaybetti

Sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, 'da yaşanan sellerin ardından vakalarında artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, son iki haftada Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde 772 kolera vakası tespit edildiği, bu vakaların yüzde 80'inin 5 yaş altı çocuklar olduğu belirtildi.

Ülkedeki kolera sürecinde  23 kişinin öldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, salgının "kontrolden çıkabileceği" uyarısı yapıldı.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de son iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

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