Everest Dağı dünyanın en yüksek çöplüğüne dönüşüyor

Everest Dağı 8 bin 848 metrelik yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek çöplüğü" olma riskiyle karşı karşıya. Dağa tırmanan dağcıların arkalarında bıraktıkları çöpleri temizlemek gittikçe daha da zorlaşıyor. Uzmanlar dağda 50 tona yakın çöp olabileceğini tahmin ederken Everest Ana Kampı dağdan her yıl en az 75 ton çöp temizlendiğini söylüyor.

Everest Dağı dünyanın en yüksek çöplüğüne dönüşüyor

Dünyanın en yüksek dağı olan dağcıların çöplerini arkalarında bırakması nedeniyle "dünyanın en yüksek çöplüğü" olma ri,skiyle karşı karşıya.

Uzmanlar dağda 50 tona kadar olduğunu tahmin ederken Ana Kampı dağdan her yıl en az 75 ton çöp temizlendiğini bildirdi.

Atık sorunu o kadar ciddi bir hal aldı ki artık dağcılar tırmanış sırasında yaptıkları dışkılarını aşağı indirmek zorunda kalacak.

Everest Dağı'na ve çevresindeki Sagarmatha Milli Parkı'na gelen turistler, her yıl tahminen bin ton atık getiriyor ve bu atıkların çoğunluğu parktan hiç çıkmıyor.

Bu 124 bin 400 hektarlık UNESCO Mirası Alanı, dünyanın en yüksek dağlarından bazılarının yanı sıra yaklaşık 200 köy de içeriyor.

Güncel olarak parka her yıl 900 ila bin ton arasında katı atığın getirildiği tahmin ediliyor.

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"TUVALET KAĞIDI İZİ" YÜRÜYÜŞÜ

Sorun o kadar kötüleşti ki, 1991 yılında atık seviyelerini yeniden kontrol altına almak için Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) kuruldu.

SPCC, Everest Ana Kampı'ndan ve milli parktaki patikalardan atık toplama işlemlerini yönetiyor.

2014'ten bu yana, Ana Kampın ötesine geçen dağcıların 8 kg çöpü geri getirmesi gerekiyor, aksi takdirde 4 bin dolar depozitolarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Son zamanlarda Everest Ana Kampı'na giden yürüyüşe, geride devasa miktarda çöp ve insan atığı kaldığından dolayı "tuvalet kağıdı izi" adı veriliyor.

Her yıl şok edici görüntüler, kampların yırtık pırtık çadırlarla , terk edilmiş ekipmanlarla ve insan atıklarıyla dolu olduğunu gösteriyor.

Son 60 yılda Everest'te 50 ton katı atık kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

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