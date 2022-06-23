Everest tırmanışçılarına yeni kamp alanı

Nepal’de bulunan Everest Dağı’nda, tırmanma mevsiminde bin 500'e yakın kişinin kullandığı ana kamp uzun yıllardır​​ Khumbu Buzulu’nun üzerinde yer alıyor. Ancak bu yıl içinde ana kampın yeri değiştiriliyor çünkü buzul hızla inceliyor. Araştırmacılar, eriyen suyun buzulun dengesini bozduğunu açıklarken dağcılar, uyurken ana kampta çatlakların giderek daha fazla ortaya çıktığını söylüyor.



Nepal Turizm Departmanı Genel Müdürü Taranath Adhikari, "Taşınmaya hazırlanıyoruz ve yakında tüm paydaşlarla istişarelere başlayacağız. Dağcılık işinin sürdürülebilirliği için bu bir gereklilik haline geldi" açıklamasında bulundu.

YENİ ANA KAMP 200-400 METRE DAHA AŞAĞIDA OLACAK



Ana kamp şu anda 5 bin 364m yükseklikte bulunuyor. Yeni alan 200 ila 400 metre daha alçak bir seviyede olacak. Bilim insanlarına göre Khumbu Buzulu, Himalayalar'daki diğer birçok buzul gibi küresel ısınmanın ardından hızla eriyor ve inceliyor. 2018 yılında Leeds Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yapılan bir araştırma, ana kampa yakın kesimin yılda 1 metre inceldiğini gösterdi. Ayrıca buzul yılda 9.5 milyon metreküp su kaybediyor.



Dağcılar ve Nepalli yetkililer, ana kampın tam ortasında bulunan bir derenin giderek genişlediğini söylüyor. Ayrıca buzulun yüzeyindeki çatlakların eskisinden daha sık görüldüğünü de ekliyor.

GECE BOYU ORTAYA ÇIKAN ÜRKÜTÜCÜ YARIKLAR



Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) ile Everest ana kamp yöneticisi Tshering Tenzing Sherpa buzun hareket etmesi veya düşen kayaların neden olduğu yüksek seslerin de sıklıkla duyulabildiğinin altını çiziyor. Ana kampta bir çadır kurmadan önce buzu kaplayan kayalık yüzeyi düzleştirmek ve buzul hareket ettikçe bunu zaman zaman tekrarlamak gerekiyor. Sherpa, "Geçmişte düzleştirilmiş alan sadece iki ila üç hafta sonra tekrar şişiyordu. Ama şimdi bu neredeyse her hafta oluyor" diyor.

TIRMANIŞ DAHA DA UZAYACAK



Ayrıca bu erimede kampta bulunan insanların da rolünün olduğu düşünülüyor. Danışma komitesinin önde gelen üyelerinden Khimlal Gautam, ana kampta çok sayıda insanın varlığının soruna katkıda bulunduğunu söylüyor: "Örneğin, insanların her gün ana kampta yaklaşık 4 bin litre idrar yaptığını gördük. Ayrıca orada yemek pişirmek ve ısınmak için yakılan gazyağı ve gaz gibi büyük miktarda yakıt kesinlikle buzulun kalınlığı üzerinde etki yaratıyor."



Başlıca dezavantajı, dağın aşağısındaki bir kampın, tırmanışın uzunluğunu artıracak olması. Çoğu dağcı hala Everest'e Nepal tarafından tırmanıyor, ancak Çin'den başlayan tırmanışların sayısı da artıyor.