Everest'e "sahte tırmanış" yapan yasaklı dağcı bu kez zirveye ulaştı

Narender Singh Yadav, Mayıs 2016'da 8 bin 849 metrelik dağın zirvesine ulaştığını iddia etti.



Ancak sonradan, Yadav'ın zirvede olduğunu gösteren fotoğrafların dijital olarak değiştirildiği ortaya çıktı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kendisiyle birlikte iki kişiye 6 yıllık tırmanma yasağı getirilen Yadav, bu sene Everest'e dönebildi.



"Hakkımda bir sürü iddia vardı. Bu yüzden kendimi kanıtlamak ve Everest'e tırmanmak zorunda kaldım." diyen Yadav'ın zirveye ulaşması bu kez Nepalli yetkililerce tescil edildi.



Normal şartlarda 1 rehberin eşlik ettiği zirve yolculuğunda, Yadav'a, daha önceki olay nedeniyle 2 kişi rehberlik yaptı.