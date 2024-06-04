Eyfel Kulesi'nde tabutlu eylem: "Ukraynada'ki Fransız askerleri"

Fransa 'nın Ukrayna 'ya asker gönderme ihtimali uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü üç adam Eyfel Kulesi'ne minibüsle geldi. Bu üç adam Eyfel Kulesi'nin önüne içi alçı çuvallarıyla dolu beş tabut bıraktı. İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin aktardığına göre Fransız istihbaratı, olayın ardında Rusya 'nın olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Polis üç şüpheliyi yakaladı, adamlardan ikisi arabayı kullanan kişinin kendilerine para teklif ettiğini öne sürdü. Fransız medyasına göre, polise tabutları bırakmak için 400 euro ödendiğini söylediler.

"KASITLI ŞİDDET EYLEMİ"

Polis, saldırıyı düzenleyen Bulgaristan yurttaşı Georgi F.'nin yakalandığını duyurdu. Diğer iki kişinin ise Ukraynalı ve Alman olduğu belirtildi. Tabutu Eyfel Kulesi yakınına bırakan şüphelilerin, 34 yaşındaki saldırganla iletişime geçerek hareket ettiği öne sürülüyor.



Sanıklar "kasıtlı şiddet eylemi" suçundan adli soruşturma ile pazar günü hakim karşısına çıkarıldı.

Yetkililer, "bunun yurt dışından organize edilip edilmediğini anlamak için" soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

RUSYA'DAN İDDİALARA YANIT



Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği, iddiaları yalanladı. Elçilikten bugün yapılan açıklamada "Rusya, Fransa'nın içişlerine karışmamıştır ve karışmamaktadır" dendi.



Tabut olayı Fransa'nın Ukraynalı birlikleri eğitmek için ülkeye asker gönderme kararının ardından geldi.