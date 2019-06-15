ABD’li Defence News dergisi F-35’lerle ilgili iddia ortaya attı.



Dergi, "F-35 savaş uçaklarında düzeltilmediği takdirde pilotların hayatını tehdit edebilecek boyutta teknik hatalar var" ifadesini kullandı.



Dergi ele geçirdiği gizli belgelerde Pentagon'un yıllardır şikayet ettiği F-35 programındaki problemlerin, tahmin edilenden büyük olabileceğine dikkat çekti.

13 TEKNİK HATA



Dergi birinci derece olarak sınıflandırılan 13 teknik hatanın 9'unun çözülmesi ya da 2'nci sınıf kategorisine indirilmesinin planlandığını yazdı.



Habere konu olan hatalar arasında pilotların uçak gövdesine zarar gelmemesi için hız sınırlaması yapmaları, kokpit basıncının pilotlarda kulak ağrısına yol açması ve süper sonik uçuşların uçağın kaplamasına zarar vermesi gibi sorunlar yer alıyor



Haberde ayrıca Pentagon'un F-35 programı konusunda zamanının kısıtlı olduğu belirtiliyor. 2019 sonu itibariyle seri üretim sürecine başlama konusunda mutlak bir karar alınması gerektiği vurgulanıyor.



Japonya'da nisan ayında bir F-35 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazanın pilotun baş dönmesi nedeniyle gerçekleştiği duyurulmuştu.



Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.

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