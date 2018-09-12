FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Abel Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtildi.
FBI'ın ABD Çalışma Bakanlığı'nın şikayetiyle harekete geçtiği ifade edildi.
Senatör Nazario, Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun Yeni İlerici Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.
FBI Porto Rikolu senatörü gözaltına aldı
Anadolu AjansıDünya
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Rikolu senatör Abel Nazario'yu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Nazario federal fonları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Abel Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtildi.