FBI'dan ABD başkanlık seçimleri için "yapay zeka tehdidi" uyarısı

FBI Direktörü Wray, katıldığı bir ulusal güvenlik konferansında başkanlık seçimleri öncesinde ulusal çaptaki tehditleri değerlendirdi.



Son dönemde hızla gelişen yapay zeka uygulamalarının seçimlere müdahale ve etkileme girişimlerini kolaylaştırdığını savunan Wray, bu konuda gerekli tedbirleri almak üzere çalıştıklarını vurguladı.



Wray, "ABD geçmişte yabancı (ülkelerden kaynaklı) zararlı etkileme girişimleriyle karşılaştı ancak bu seçim yılında ABD, yeni teknolojiler sayesinde daha hızlı dönüşen, daha fazla sayıda düşmanlıkla yüzleşecek. Burada yapay zeka, yabancı düşmanların zararlı etkileme girişimlerini daha fazla oranda ve daha basitçe yapabilmelerini sağlıyor." şeklinde konuştu.



FBI Direktörü, yeni teknolojilerle geliştirilen bu tür etkileme girişimlerinin eskiye göre daha örtük olduğunu, tespit edilmesinin eskiye göre daha zor olduğunu ifade etti.



Wray, kendilerinin de aynı seviyede uzmanlıkla bu tür zararlı teknolojik girişimleri ve uygulamaları takip edip kamuoyunu uyaracakları mesajını verdi.



ABD'de, 2016'da Donald Trump'ın kazandığı seçimlere Rusya'nın dolaylı yollardan ve sosyal medya araçlarını kullanarak etkileme girişiminde bulunduğu iddia edilmiş ve Kongrede soruşturma açılmıştı.