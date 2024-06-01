FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikten başka bir yere götürüldüğü iddiası

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçleniyor.



Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.



Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı yazıldı. Anadolu Ajansı'nın çektiği görüntülere göre çiftlik alanı sessizliğe bürünmüş durumda.

Drone ile görüntülenen çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunması dikkat çekti.



Görüntülerde ayrıca yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.



Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.



Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölge de havadan görüntüledi.



Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.