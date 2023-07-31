Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak tepkisi önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.



İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Bakan Fidan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak tepkisi önemli" dedi.

Bakan Fidan, "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir. Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip. Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir." diye konuştu.

Ceyhun Bayramov da Kur'an-ı Kerim saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar kabul edilemez" açıklamasını yaptı.