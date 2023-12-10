Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı

İkmal gemilerinin Çin tarafından engellendiği ve tehlikeli manevralara maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, rutin bir ikmal görevine karşı gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Benzer şekilde dün, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Scarborough Sığı açıklarında Filipinler'e ait 3 gemiye balıkçı teknelerine yaklaşmalarını engellemek için tazyikli su sıktığı belirtilmişti.



Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin kınandığı açıklamada, gemilerin Scarborough Sığı'nı terk etmesi konusunda uyarıldığı bildirilmişti.