Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı

Filipinler ve Çin arasında egemenlik anlaşmazlığı olan Güney Çin Denizi'nde "İkinci Thomas Sığı" olarak bilinen bölgede Çin, Filipinlere ait gemiye müdahalede bulundu. Filipinler, gemilerine müdahale eden Çin'i kınadığını bildirdi.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS), Sahil Güvenliğinin, İkinci Thomas Sığı yakınlarında gemilerine müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 'in karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye ikmal yaptığı sırada, Çin Sahil Güvenliğinin gemilere tazyikli su sıktığı belirtildi.

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İkmal gemilerinin Çin tarafından engellendiği ve tehlikeli manevralara maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, rutin bir ikmal görevine karşı gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Benzer şekilde dün, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Scarborough Sığı açıklarında Filipinler'e ait 3 gemiye balıkçı teknelerine yaklaşmalarını engellemek için tazyikli su sıktığı belirtilmişti.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin kınandığı açıklamada, gemilerin Scarborough Sığı'nı terk etmesi konusunda uyarıldığı bildirilmişti.

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